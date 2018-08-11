Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вайкуле отказалась ехать в Крым: «Какой бы гонорар не предлагали»
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Пресняков с женой проводят романтические каникулы во Флориде
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
За лучшей жизнью: чем наслаждаются сбежавшие от Тутберидзе
Младший брат хорватской звезды. Кто заменит Головина в ЦСКА
Почему Меган Маркл не подают блюда, как у королевы Елизаветы II
6 правил антивозрастного ухода для очень ленивых женщин
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
16Лесные пожары в Греции
16:06 (мск), источник: Известия

Российский танкер заблокировали в порту Херсона без санкции на арест

Украинские службы заблокировали российский танкер «Механик Погодин» в порту Херсона, но решение суда о задержании судна или членов его экипажа пока не вынесено. Об этом сообщил представитель Службы безопасности Украины (СБУ).

«На данный момент команда не задержана, но с судном разбираются. Также пока нет судебной санкции на его задержание, но работают», — приводит его слова агентство УНН.

Представитель СБУ пояснил, что в отношении компании-владельца судна на Украине были введены санкции, в связи с чем сторона предпринимает по блокировке активов. Он подтвердил информацию, что «Механик Погодин» пока не может покинуть порт.

10 августа украинский чиновник Борис Бабин, назначенный Киевом на должность постпреда президента Украины в Крыму, заявил, что зашедшее в херсонский порт торговое судно «Механик Погодин» могут арестовать. Он также заверил, что судно «выйдет из этого порта».

 Работа на камеру: в России изменят правила техосмотра автомобилей
Почему люди становятся ходячими билбордами
Захарова анонсировала зеркальный ответ России на санкции США
Французский ресторан напоил посетителей голубым вином
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь