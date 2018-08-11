Российский танкер заблокировали в порту Херсона без санкции на арест

«На данный момент команда не задержана, но с судном разбираются. Также пока нет судебной санкции на его задержание, но работают», — приводит его слова агентство УНН.

Представитель СБУ пояснил, что в отношении компании-владельца судна на Украине были введены санкции, в связи с чем сторона предпринимает по блокировке активов. Он подтвердил информацию, что «Механик Погодин» пока не может покинуть порт.