Российский танкер заблокировали в порту Херсона без санкции на арест

«На данный момент команда не задержана, но с судном разбираются. Также пока нет судебной санкции на его задержание, но работают», — приводит его слова агентство УНН.
Представитель СБУ пояснил, что в отношении компании-владельца судна на Украине были введены санкции, в связи с чем сторона предпринимает по блокировке активов. Он подтвердил информацию, что «Механик Погодин» пока не может покинуть порт.
10 августа украинский чиновник Борис Бабин, назначенный Киевом на должность постпреда президента Украины в Крыму, заявил, что зашедшее в херсонский порт торговое судно «Механик Погодин» могут арестовать. Он также заверил, что судно «выйдет из этого порта».
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