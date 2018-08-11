Напротив «Розы ветров» в Зеленоградске спасли тонувшую в море девочку
В Зеленоградске спасли 12-летнюю девочку, которая тонула в море. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
В Зеленоградске спасли 12-летнюю девочку, которая тонула в море. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
Инцидент произошел в 14:40 напротив «Розы ветров». Спасатели обнаружили в воде ребенка. На пляж она пришла вместе с матерью. Девочку спасли с помощью спасательного круга. В сообщении отдельно отмечается, что в 13:00 погода на пляже испортилась, а
Примерно в
По данным местных властей, с начала купального сезона в Зеленоградске было спасено 25 человек.