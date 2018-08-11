Напротив «Розы ветров» в Зеленоградске спасли тонувшую в море девочку

Инцидент произошел в 14:40 напротив «Розы ветров». Спасатели обнаружили в воде ребенка. На пляж она пришла вместе с матерью. Девочку спасли с помощью спасательного круга. В сообщении отдельно отмечается, что в 13:00 погода на пляже испортилась, а из-за сильного ветра на море поднялась большая волна.

Примерно в это же время, за границами официального пляжа в районе кафе «У Нептуна» произошел еще один инцидент, в результате которого пострадала женщина. Ее ударило волной, спасатели оказали ей доврачебную помощь. В сообщении администрации Зеленоградска указывается, что перед этим женщина проигнорировала замечания муниципальных спасателей об опасности находится в воде в ветренную погоду.