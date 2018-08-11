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15:07 (мск), источник: Tengrinews

Труп мужчины нашли в багажнике в Астане: в ДВД сообщили подробности

Труп мужчины обнаружили в багажнике в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Источник: Tengrinews

Мужчина был обнаружен в багажнике автомобиля в районе магазина «Астыкжан» накануне. В социальных сетях пользователи распространили фотографии с места происшествия. На территории Астыкжана нашли труп в багажнике машины «Lada Priora». Как говорят очевидцы что машина стояла 3−4 дня без внимания потом появился запах, вызвали полицию и нашли труп. Обстоятельства выясняются.

В ДВД сообщили, что найденному в багажнике мужчине было 29 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«10 августа в багажном отсеке автомобиля, припаркованного на автостоянке по улице Акжол, обнаружено тело 29-летнего жителя города без видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Другая информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

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