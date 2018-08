Труп мужчины нашли в багажнике в Астане: в ДВД сообщили подробности

На территории Астыкжана нашли труп в багажнике машины "Lada Priora". Как говорят очевидцы что машина стояла 3-4 дня без внимания потом появился запах, вызвали полицию и нашли труп. Обстоятельства выясняются.

A post shared by АСТАНА Astana (@eto_astana_detka) on Aug 11, 2018 at 2:00am PDT