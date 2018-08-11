Труп мужчины нашли в багажнике в Астане: в ДВД сообщили подробности
Труп мужчины обнаружили в багажнике в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Труп мужчины обнаружили в багажнике в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Мужчина был обнаружен в багажнике автомобиля в районе магазина «Астыкжан» накануне. В социальных сетях пользователи распространили фотографии с места происшествия. На территории Астыкжана нашли труп в багажнике машины «Lada Priora». Как говорят очевидцы что машина стояла 3−4 дня без внимания потом появился запах, вызвали полицию и нашли труп. Обстоятельства выясняются.
В ДВД сообщили, что найденному в багажнике мужчине было 29 лет.
«10 августа в багажном отсеке автомобиля, припаркованного на автостоянке по улице Акжол, обнаружено тело 29-летнего жителя города без видимых признаков насильственной смерти. Назначена