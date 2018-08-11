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16:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Серийного уличного грабителя поймали в Нижнем Новгороде

Нижегородские полицейские раскрыли серию уличных грабежей в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В начале августа 2018 года в отдел полиции Автозаводского района Нижнего Новгорода обратились две женщины, которые рассказали о том, что они стали жертвами уличного грабителя. Неизвестный мужчина напал на них с интервалом в несколько дней: злоумышленник срывал с женщин золотые украшения и забирал их себе.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж», а теперь полицейским удалось и установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель.

В настоящее время расследование продолжается, полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

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