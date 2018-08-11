Серийного уличного грабителя поймали в Нижнем Новгороде

В начале августа 2018 года в отдел полиции Автозаводского района Нижнего Новгорода обратились две женщины, которые рассказали о том, что они стали жертвами уличного грабителя. Неизвестный мужчина напал на них с интервалом в несколько дней: злоумышленник срывал с женщин золотые украшения и забирал их себе.