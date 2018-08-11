Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ели отходы»: украинцев обманывают в Европе - СМИ
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Екатерина Стриженова трогательно поздравила старшую дочь с годовщиной свадьбы
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Пресняков с женой проводят романтические каникулы во Флориде
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
Дзюба может оказаться в «Бордо», а Промес в «Милане». Слухи дня
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Выбрано лучшее фото 2018 года из 4,4 тыс. кадров
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
17:27 (мск), источник: Sputnik

Директора колледжа, где студент умер после поножовщины, отправят в колонию

В октября 2017 года студент Ташкентского юридического колледжа зарезал сокурсника. Трагедия произошла во время ссоры между учащимися на территории образовательного учреждения.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Учтепинском районном суде по уголовным делам завершился судебный процесс в отношении директора Ташкентского юридического колледжа Натальи Темировой. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на источник в Верховном суде Узбекистана.

Читайте также
В Самарканде накрыли очередной бункер (видео)

В октября 2017 года студент Ташкентского юридического колледжа зарезал сокурсника. Трагедия произошла во время ссоры между учащимися на территории образовательного учреждения. Один из участников поножовщины скончался в больнице от большой кровопотери.

Тогда правоохранители выявили ряд серьезных правонарушений со стороны директора. Так, например, она набирала работников учебного заведения из своих родственников, оскорбляла и применяла необоснованные дисциплинарные меры по отношению к другим сотрудникам. Также были обнаружены нарушения в процессе обучения и выдачи дипломов выпускникам.

Суд назначил Темировой наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 350 МРЗП в сумме 52 421 250 сум (исходя из МРЗП в размере 149 775 сум по состоянию на октябрь 2017 года) с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности сроком на 3 года.

Кроме того, суд оштрафовал бывшего инспектора отдела кадров колледжа Абдулазизджана Салимджанова в размере 310 МРЗП в сумме 46 430 250 сум с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности сроком на три года.

Все новости региона
 Сенатор рассказал, почему в Узбекистане не дешевеют дыни и арбузы
Всем хорошего настроения: юмористка Халима продолжила флешмоб Kiki
Захарова анонсировала зеркальный ответ России на санкции США
Российский танкер заблокировали в порту Херсона
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
В Испании начали производить голубое вино
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь