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17:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области водитель «Приоры» уснул за рулем и «залетел» под грузовик

В результате случившегося пострадали четыре человека.

В ночь на субботу, 11 августа, на 994 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

По данным Ставропольской ГИБДД, 30-летний житель Кинельского района, двигаясь на автомобиле «Лада Приора» со стороны Тольятти в направлении Самары, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика «Валдай» и врезался в него. Предположительно, водитель легковушки уснул за рулем.

В результате случившегося пострадали четверо пассажиров «Приоры». Троим пострадавшим медики назначили амбулаторное лечение, а одного госпитализировали в больницу имени В. Д. Середавина в Самаре. Он получил черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.

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