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17:17 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте в бушующем море утонул подросток

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. В субботу днем на набережной Ялты в штормящем море погиб подросток. Его личность на данный момент устанавливается. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир Иванов.

Источник: РИА "Новости"

«Информация о происшествии поступила в 11.57 в субботу. Позвонил мужчина, который не представился, и сказал, что видит в районе часовни на набережной Ялты — в технической зоне, где купание запрещено — на расстоянии 20 метров от берега подростка. К месту незамедлительно выдвинулись спасатели с ближайшего пляжа, однако по их прибытию, тело ребенка из бушующего моря вытащили очевидцы произошедшего», — сказал Иванов.

Он также уточнил, что на вид погибшему около 15−16 лет. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала у подростка травмы несовместимые с жизнью. На данный момент обстоятельства, причины, а также личность погибшего выясняются.

Кроме того, по словам Владимира Иванова, в поселке Массандра в субботу специалистам водолазно-спасательной группы специализированного отряда ГУ МЧС РФ по РК удалось спасти из моря 11-летнюю девочку.

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