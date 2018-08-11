В Ялте в бушующем море утонул подросток

«Информация о происшествии поступила в 11.57 в субботу. Позвонил мужчина, который не представился, и сказал, что видит в районе часовни на набережной Ялты — в технической зоне, где купание запрещено — на расстоянии 20 метров от берега подростка. К месту незамедлительно выдвинулись спасатели с ближайшего пляжа, однако по их прибытию, тело ребенка из бушующего моря вытащили очевидцы произошедшего», — сказал Иванов.