В Ялте в бушующем море утонул подросток

«Информация о происшествии поступила в 11.57 в субботу. Позвонил мужчина, который не представился, и сказал, что видит в районе часовни на набережной Ялты — в технической зоне, где купание запрещено — на расстоянии 20 метров от берега подростка. К месту незамедлительно выдвинулись спасатели с ближайшего пляжа, однако по их прибытию, тело ребенка из бушующего моря вытащили очевидцы произошедшего», — сказал Иванов.
Он также уточнил, что на вид погибшему около 15−16 лет. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала у подростка травмы несовместимые с жизнью. На данный момент обстоятельства, причины, а также личность погибшего выясняются.
Кроме того, по словам Владимира Иванова, в поселке Массандра в субботу специалистам водолазно-спасательной группы специализированного отряда ГУ МЧС РФ по РК удалось спасти из моря 11-летнюю девочку.