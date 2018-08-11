Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«А Крыма нет?»: Сатановский дал урок географии
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Ирина Салтыкова в бикини потрясла фанатов модельной фигурой
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
За лучшей жизнью: чем наслаждаются сбежавшие от Тутберидзе
Младший брат хорватской звезды. Кто заменит Головина в ЦСКА
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
17:21 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем насмерть разбился водитель Рено, вылетев в кювет и перевернувшись

Появилась информация о новой смертельной аварии, случившейся на одной из воронежских трасс.

ДТП произошло днем в субботу, 11 августа, в районе Борисоглебска, а именно на шестом километре дороги, ведущей к селу Чигорак. Здесь примерно в 12.30 автомобиль «Рено Сандеро» разбился, вылетев с дороги на обочину и перевернувшись.

По всей вероятности, авария произошла на полной скорости, поврежденную машину пришлось эвакуировать спасателям. К несчастью, ДТП привело к смертельному исходу — 58-летний водитель иномарки умер на месте аварии до приезда медиков.

Сейчас полиция пытается выяснить, почему автомобилист потерял управление машиной и другие обстоятельства трагического происшествия.

Напомним, за минувшие сутки на дорогах области произошло несколько смертельных аварий. Так, утром 10 августа в центре Воронежа погиб водитель «Ниссан Кашкай», на полной скорости протаранив припаркованную «Тойоту Ленд Крузер». Затем в селе Завершье пьяный водитель ВАЗа устроил аварию, в которой погиб его пассажир. Вечером в пятницу на трассе М-4 автомашина «Ленд Ровер» протаранила на встречной полосе «КамАЗ» — погиб 24-летний водитель иномарки.

Все новости региона
Под Воронежем насмерть разбился водитель Рено, вылетев в кювет и перевернувшись
Захарова анонсировала зеркальный ответ России на санкции США
Российский танкер заблокировали в порту Херсона
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
В Испании начали производить голубое вино
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь