Под Воронежем насмерть разбился водитель Рено, вылетев в кювет и перевернувшись

ДТП произошло днем в субботу, 11 августа, в районе Борисоглебска, а именно на шестом километре дороги, ведущей к селу Чигорак. Здесь примерно в 12.30 автомобиль «Рено Сандеро» разбился, вылетев с дороги на обочину и перевернувшись.

По всей вероятности, авария произошла на полной скорости, поврежденную машину пришлось эвакуировать спасателям. К несчастью, ДТП привело к смертельному исходу — 58-летний водитель иномарки умер на месте аварии до приезда медиков.

Сейчас полиция пытается выяснить, почему автомобилист потерял управление машиной и другие обстоятельства трагического происшествия.