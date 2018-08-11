Под Воронежем насмерть разбился водитель Рено, вылетев в кювет и перевернувшись
Появилась информация о новой смертельной аварии, случившейся на одной из воронежских трасс.
Появилась информация о новой смертельной аварии, случившейся на одной из воронежских трасс.
ДТП произошло днем в субботу, 11 августа, в районе Борисоглебска, а именно на шестом километре дороги, ведущей к селу Чигорак. Здесь примерно в 12.30 автомобиль «Рено Сандеро» разбился, вылетев с дороги на обочину и перевернувшись.
По всей вероятности, авария произошла на полной скорости, поврежденную машину пришлось эвакуировать спасателям. К несчастью, ДТП привело к смертельному исходу — 58-летний водитель иномарки умер на месте аварии до приезда медиков.
Сейчас полиция пытается выяснить, почему автомобилист потерял управление машиной и другие обстоятельства трагического происшествия.
Напомним, за минувшие сутки на дорогах области произошло несколько смертельных аварий. Так, утром 10 августа в центре Воронежа погиб водитель «Ниссан Кашкай», на полной скорости протаранив припаркованную «Тойоту Ленд Крузер». Затем в селе Завершье пьяный водитель ВАЗа устроил аварию, в которой погиб его пассажир. Вечером в пятницу на трассе М-4 автомашина «Ленд Ровер» протаранила на встречной полосе «КамАЗ» — погиб 24-летний водитель иномарки.