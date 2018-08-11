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17:27 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Уфа — Оренбург

ДТП с летальным исходом произошло на 270 км автодороги Уфа — Оренбург. Там столкнулись несколько автомобилей.

По данным ГИБДД РБ, 75-летний житель Куюргазинского района, управляя автомашиной «Лада Калина», совершая левый поворот, врезался в «Лексус RX350», под управлением 38-летнего жителя Оренбурга. Последний от удара столкнулся отечественной «Семеркой».

В результате ДТП водители автомашин «Калина» и «Лексус» погибли на месте. Три пассажира «Лексуса», в том числе два несовершеннолетних, мальчик 2005 г. р. и девочка 2010 г.р., а также пассажирка «Лады» обратились за медицинской помощью. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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