ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Уфа — Оренбург

По данным ГИБДД РБ, 75-летний житель Куюргазинского района, управляя автомашиной «Лада Калина», совершая левый поворот, врезался в «Лексус RX350», под управлением 38-летнего жителя Оренбурга. Последний от удара столкнулся отечественной «Семеркой».

В результате ДТП водители автомашин «Калина» и «Лексус» погибли на месте. Три пассажира «Лексуса», в том числе два несовершеннолетних, мальчик 2005 г. р. и девочка 2010 г.р., а также пассажирка «Лады» обратились за медицинской помощью. На месте работают сотрудники ГИБДД.