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18:19 (мск), источник: Известия

ФСО подала в суд на Ярмольника за разбитый Mercedes

Федеральная служба охраны (ФСО) России подала в суд на актера Леонида Ярмольника с требованием взыскать с него более 800 тыс. руб. за поврежденный в ДТП иномарку, принадлежащую службе. Об этом рассказала пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

По ее словам, сама авария произошла 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине культурного деятеля. В ДТП попали четыре машины, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО. Позже иномарку отремонтировали в специализированной организации.

Мышелова объяснила, что страховая компания выплатила сумму, покрывающую часть ремонта, а оставшуюся часть понесенных затрат в размере более 800 тыс. руб. ФСО просят взыскать с Ярмольника. Она добавила, что артист был признан виновным в совершении административного правонарушения.

Сам Ярмольник подтвердил наличие иска. Он пояснил, что страховая уже давно выплатила ФСО все деньги и он не понимает, почему у службы возникли дополнительные претензии.

«Я готов к суду, делом занимается мой адвокат. Надо детально разобраться, почему возник этот иск. Суда с ФСО я не опасаюсь, хотя в шутку можно сказать, что раз ФСО, то поэтому и подан иск», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Артист пояснил, что готов судиться, но не из-за денег, а чтобы разобраться в возникшей ситуации, учитывая что Mercedes службы починили буквально за день. Ярмольник добавил, что продолжает заниматься съемками, несмотря на внимание ФСО.

Первое заседание суда состоится 21 августа в 11:00 по мск.

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