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17:53 (мск), источник: Кубань 24

В Новороссийске три пенсионерки пострадали на пляже из-за сильного ветра

Это произошло 11 августа около 9:00 на пляже «Алексино».

Порывом ветра на пляже Алексино на отдыхающих женщин снесло деревянный зонт. Пострадали три женщины в возрасте от 61 до 68 лет. Спасатели оказали им помощь на месте, после чего женщин госпитализировали.

«Гражданки поступили в приемный покой первой городской больницы с травмами различной степени тяжести. Их состояние стабильное, не тяжелое. Пациентки в сознании», — сообщили в пресс-службе городского управления здравоохранения.

По словам начальника МКУ «Управления ГО и ЧС» Новороссийска Игоря Васильева, спасатели накануне распространили предупреждение о шторме, однако граждане воспринимают его не серьезно.

«В такую погоду, когда ветер порывами достигает 20 м/с, при таком сильном волнении моря лучше находиться дома. И уж точно не выходить на пляж. Купание в море все равно запрещено», — отметил представитель ведомства.

С 10 августа в Новороссийске объявлена «Повышенная готовность» и «Штормовое предупреждение». Новороссийцев и гостей города просят быть внимательными, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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