Случайно запущенную в небе над Эстонией ракету не обнаружили в зоне поисков
Снаряд продолжат искать с воздуха.
Снаряд продолжат искать с воздуха.
РИГА, 11 августа. /ТАСС/. Поиски случайно запущенной в небе над Эстонией ракеты на месте ее предполагаемого падения прекращены, ракета не обнаружена. Об этом в субботу заявили в Силах обороны Эстонии, добавив, что реактивный снаряд продолжат искать с воздуха.
«Мы тщательно искали как на поверхности почвы, так и на окружающих деревьях детали ракеты или
Участвовавшие в поисках военнослужащие 1-й пехотной бригады обследовали территорию порядка 600 кв. м с помощью металлодетекторов и еще порядка 200 га осмотрели визуально.
«Поскольку почвенный слой подает много ложных сигналов, мы зачистили экскаватором почти полметра почвы до слоя глины и продолжили поиски глубинным детектором», — рассказал капитан Кармо Саар. По его словам, ракету не смогли обнаружить и на глубине в шесть метров при помощи глубинного детектора сигналов. «Учитывая алюминиевую конструкцию ракеты, она, по нашей оценке, не могла проникнуть глубже шести метров», — полагает он.
Командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге пообещал, что поиски ракеты теперь продолжатся с помощью самолетов. «Мы надеялись, что найдем ракету в зоне предыдущих поисков, поскольку все внешние признаки указывали на это, однако эти признаки не привели нас к искомому объекту», — сказал он.
Во вторник Силы обороны Эстонии сообщили, что базирующийся в стране самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса «воздух — воздух» AMRAAM, у которой был активирован режим самоуничтожения. Этот режим должен был ликвидировать снаряд еще в воздухе, однако, несмотря на это, ракета все же могла упасть на землю. Силы обороны ранее полагали, что установили место падения ракеты в заболоченной части заповедника Эндла, где не живут люди. На это указывали характерные повреждения местности, в частности деревьев и травы.