В заповеднике под Ялтой начался сильный лесной пожар

«Сообщение о пожаре над Ялтой в ущелье Уч-Кош поступило в 16.23, это граница Ялтинского и Крымского горнолесных заповедников. Горела подстилка, площадь пожара была 2,5 тысячи квадратных метров. На 19.10 площадь пожара увеличилась до 1,5 гектара. Сложность в том, что это сложный рельеф местности, а также сильный ветер, до 21 метра в секунду», — сказал Иванов.