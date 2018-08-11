В заповеднике под Ялтой начался сильный лесной пожар
Пожар площадью 1,5 гектара возник в заповеднике под Ялтой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника начальника крымского управления МЧС Владимира Иванова.
Пожар площадью 1,5 гектара возник в заповеднике под Ялтой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника начальника крымского управления МЧС Владимира Иванова.
«Сообщение о пожаре над Ялтой в ущелье
На место рядом с возгоранием стянута техника, от МЧС в тушении пожара участвуют 45 человек и восемь единиц техники. Поднять в воздух пожарный вертолет невозможно по погодным условиям.
Ранее сообщалось, что в Бурятии потушили все лесные пожары.