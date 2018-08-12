Крупный пожар под Самарой: на площади 800 кв. м горело поле с сухой травой

Днем 11 августа под Самарой неподалеку от жилого района Южный город произошел крупный пожар. По словам очевидцев, столб дыма, который валил со стороны полей, был виден издалека.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 14:33. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит сухая трава. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Чтобы потушить возгорание, 25 пожарным и 5 единицам техники понадобилось более 3 часов. Полностью ликвидировать пожар им удалось в 17:56.