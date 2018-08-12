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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Крупный пожар под Самарой: на площади 800 кв. м горело поле с сухой травой

На тушение возгорания у пожарных ушло более 3 часов.

Днем 11 августа под Самарой неподалеку от жилого района Южный город произошел крупный пожар. По словам очевидцев, столб дыма, который валил со стороны полей, был виден издалека.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 14:33. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит сухая трава. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Чтобы потушить возгорание, 25 пожарным и 5 единицам техники понадобилось более 3 часов. Полностью ликвидировать пожар им удалось в 17:56.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

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