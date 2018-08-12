Сызранец, выпавший с балкона 4 этажа, находится в тяжелом состоянии
В результате случившегося мужчина получил
В результате случившегося мужчина получил
Появились подробности о состоянии мужчины, который в пятницу, 10 августа, выпал с балкона четвертого этажа дома № 97 по проспекту Гагарина в Сызрани. Как передает телеканал
Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков в Центральной городской больнице Сызрани. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Отметим, что, несмотря на многочисленные травмы, во время госпитализации мужчина находился в сознании, на тот момент медики зафиксировали у него алкогольное опьянение.