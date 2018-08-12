Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых россиян
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Алсу поздравила сына с днем рождения
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Вера Брежнева в мини-шортах восхитила соцсети стройными ногами
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина выложила фото в купальнике
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
Ирина Горбачева кардинально сменила имидж
Вера Брежнева в мини-шортах восхитила соцсети стройными ногами
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
16Лесные пожары в Греции
11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Сызранец, выпавший с балкона 4 этажа, находится в тяжелом состоянии

В результате случившегося мужчина получил черепно-мозговую травму и два перелома.

Появились подробности о состоянии мужчины, который в пятницу, 10 августа, выпал с балкона четвертого этажа дома № 97 по проспекту Гагарина в Сызрани. Как передает телеканал КТВ-Луч, в результате случившегося сызранец получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота, перелом грудного отдела и перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков в Центральной городской больнице Сызрани. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Отметим, что, несмотря на многочисленные травмы, во время госпитализации мужчина находился в сознании, на тот момент медики зафиксировали у него алкогольное опьянение.

Все новости региона
 Главный фанат ЧМ-2018 Томер Савойя вернулся в Бразилию
Земфира в Сочи: «Сегодня мой последний концерт в обозримом будущем»
ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Россию обвинили в организации беспорядков в Шарлоттсвилле
Украина: у нас нет претензий к экипажу «Механика Погодина»
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Огромная дыра появилась на дороге в Новой Зеландии
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь