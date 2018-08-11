Российские военные уничтожили беспилотник боевиков в районе базы Хмеймим

Источник: РИА "Новости"

По его словам, летательный аппарат направлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. Цыганков отметил, что цель была обнаружена в темное время суток и уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы.

Читайте также В районе базы Хмеймим уничтожили беспилотник боевиков

«Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — отметил руководитель центра.

Генерал-майор также призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Последние инциденты

В последнее время участились случаи уничтожения дронов террористов, запущенных в сторону российской авиабазы Хмеймим. Так, накануне военные ликвидировали два летательных аппарата боевиков, еще один был уничтожен в четверг.