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09:12 (мск), источник: 36on.ru

Появилось видео пожара в воронежской пиццерии, который тушили сотрудники

Опубликована видеозапись пожара, случившегося в одной из пиццерий в центре Воронежа.

Инцидент записала свидетельница происшествия, позже выложив ролик в паблике «Типичный Воронеж» в ВКонтакте. Пожар произошел днем в субботу, 11 августа, в заведении «Жар-пицца» — это отдельно стоящее здание на улице Ворошилова, в районе цирка и ТЦ «Европа».

Судя по записи, загорелась крыша постройка — отчетливо видны черные клубы дыма и языки пламени, которые пытаются потушить трое молодых людей, вероятнее всего, сотрудников пиццерии. По словам очевидца, работники заведения сбивали огонь какими-то тряпками и фуфайками.

Однако молодым людям все же удалось погасить огонь и ликвидировать открытое пламя, поскольку дежурные МЧС никаких сообщений о происшествии не получали, и помощь пожарных бригад не понадобилась. Что именно загорелось в популярном кафе, и что спровоцировало пожар, не сообщается.

У воронежцев происшествие вызвало массу шуток — так, сетевые остроумцы тут же переименовали «Жар-пиццу» в «Огонь-пиццу», появились версии о том, что это «ноу-хау — готовить пиццу на крыше, предположения, что там делают шашлыки и так далее.

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