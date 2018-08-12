Появилось видео пожара в воронежской пиццерии, который тушили сотрудники

Инцидент записала свидетельница происшествия, позже выложив ролик в паблике «Типичный Воронеж» в ВКонтакте. Пожар произошел днем в субботу, 11 августа, в заведении «Жар-пицца» — это отдельно стоящее здание на улице Ворошилова, в районе цирка и ТЦ «Европа».

Судя по записи, загорелась крыша постройка — отчетливо видны черные клубы дыма и языки пламени, которые пытаются потушить трое молодых людей, вероятнее всего, сотрудников пиццерии. По словам очевидца, работники заведения сбивали огонь какими-то тряпками и фуфайками.

Однако молодым людям все же удалось погасить огонь и ликвидировать открытое пламя, поскольку дежурные МЧС никаких сообщений о происшествии не получали, и помощь пожарных бригад не понадобилась. Что именно загорелось в популярном кафе, и что спровоцировало пожар, не сообщается.