Водитель без прав управлял автобусом в СКО

Источник: Kazinform

По информации пресс-службы департамента внутренних дел, сейчас выясняются обстоятельства по этому факту.

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Другой североказахстанец понесет ответственность по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Он сел за руль без водительских прав, а когда увидел полицейских, попытался скрыться. За невыполнение требования сотрудника полиции остановится сельчанину придется заплатить штраф в более чем 70 тысяч тенге.

«Житель села Ташкентка был задержан на контрольно-пропускном пункте на выезде из областного центра. Освидетельствование показало у него наркотическое опьянение. Теперь сельчанин не сможет сесть за руль три года», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские говорят, что зачастую нетрезвые водители пытаются оправдать себя небольшим количеством выпитого спиртного.