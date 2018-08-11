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11 августа, источник: Kazinform

Водитель без прав управлял автобусом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Петропавловске задержали водителя пассажирского транспорта без прав на вождение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По информации пресс-службы департамента внутренних дел, сейчас выясняются обстоятельства по этому факту.

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Другой североказахстанец понесет ответственность по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Он сел за руль без водительских прав, а когда увидел полицейских, попытался скрыться. За невыполнение требования сотрудника полиции остановится сельчанину придется заплатить штраф в более чем 70 тысяч тенге.

«Житель села Ташкентка был задержан на контрольно-пропускном пункте на выезде из областного центра. Освидетельствование показало у него наркотическое опьянение. Теперь сельчанин не сможет сесть за руль три года», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские говорят, что зачастую нетрезвые водители пытаются оправдать себя небольшим количеством выпитого спиртного.

Всего с начала года в Северо-Казахстанской области задержали более 800 нетрезвых водителей. По вине пьяных водителей зарегистрировано 9 ДТП, в которых два человека погибли, 16 ранены.

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