Водитель без прав управлял автобусом в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Петропавловске задержали водителя пассажирского транспорта без прав на вождение, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Петропавловске задержали водителя пассажирского транспорта без прав на вождение, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Другой североказахстанец понесет ответственность по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Он сел за руль без водительских прав, а когда увидел полицейских, попытался скрыться. За невыполнение требования сотрудника полиции остановится сельчанину придется заплатить штраф в более чем 70 тысяч тенге.
«Житель села Ташкентка был задержан на
Полицейские говорят, что зачастую нетрезвые водители пытаются оправдать себя небольшим количеством выпитого спиртного.
Всего с начала года в