В Москве подозреваемый в краже ранил двух полицейских при попытке задержания

Двое сотрудников полиции были ранены при попытке задержать подозреваемого в краже на востоке Москвы, нападавший ранен из табельного оружия, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Двое сотрудников полиции были ранены при попытке задержать подозреваемого в краже на востоке Москвы, нападавший ранен из табельного оружия, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.