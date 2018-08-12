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01:05 (мск), источник: ТАСС

В Москве подозреваемый в краже ранил двух полицейских при попытке задержания

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/ — Силовики применили по нападавшему табельное оружие и ранили его.

Двое сотрудников полиции были ранены при попытке задержать подозреваемого в краже на востоке Москвы, нападавший ранен из табельного оружия, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

«В субботу около 23:00 в полицию поступил сообщение о краже по адресу: Волгоградский проспект, дом 105. По прибытии сотрудники полиции обнаружили мужчину, который повел себя агрессивно, напал на них и причинил острым предметом колото-резанные ранения», — сказали в ведомстве.

Полицейские применили по нападавшему табельное оружие и ранили его.

В результате ЧП госпитализированы двое полицейских и нападавший.

«Проводится проверка», — добавили в МВД.

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