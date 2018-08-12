В Москве подозреваемый в краже ранил двух полицейских при попытке задержания
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/ — Силовики применили по нападавшему табельное оружие и ранили его.
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/ — Силовики применили по нападавшему табельное оружие и ранили его.
«В субботу около 23:00 в полицию поступил сообщение о краже по адресу: Волгоградский проспект, дом 105. По прибытии сотрудники полиции обнаружили мужчину, который повел себя агрессивно, напал на них и причинил острым предметом
Полицейские применили по нападавшему табельное оружие и ранили его.
В результате ЧП госпитализированы двое полицейских и нападавший.
«Проводится проверка», — добавили в МВД.