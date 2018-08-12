Красноярские спасатели помогли туристу, у которого на «Столбах» случился тепловой удар

Красноярские спасатели помогли туристу, у которого во время посещения национального парка «Столбы» случился тепловой удар. Об этом «Комсомольской правде» — Красноярск сообщили в КГКУ «Спасатель».

Мужчине стало плохо во время прогулки. Он сумел спуститься до поста, но добраться самостоятельно до остановки сил уже не было. Спасатели оказали туристу первую медицинскую помощь и транспортировали его до места назначения.

До остановки также пришлось транспортировать и маму с ребенком, у которого неожиданно случилась истерика. Женщина самостоятельно не могла справиться со своим сыном. В итоге все закончилось благополучно.

В Дивногорске спасателям позвонили очевидцы. Люди отдыхали во втором заливе Красноярского водохранилища и заметили, что у берега стоит лодка, а в ней человек, который не подает признаков жизни.