Красноярские спасатели помогли туристу, у которого на «Столбах» случился тепловой удар
Мужчину транспортировали до автобусной остановки.
Мужчину транспортировали до автобусной остановки.
Красноярские спасатели помогли туристу, у которого во время посещения национального парка «Столбы» случился тепловой удар. Об этом «Комсомольской правде» — Красноярск сообщили в КГКУ «Спасатель».
До остановки также пришлось транспортировать и маму с ребенком, у которого неожиданно случилась истерика. Женщина самостоятельно не могла справиться со своим сыном. В итоге все закончилось благополучно.
В Дивногорске спасателям позвонили очевидцы. Люди отдыхали во втором заливе Красноярского водохранилища и заметили, что у берега стоит лодка, а в ней человек, который не подает признаков жизни.
— Отбой по прибытию, — рассказали в КГКУ «Спасатель». — Гражданин спал в состоянии алкогольного опьянения.