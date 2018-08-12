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08:19 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы от загоревшейся машины огонь перекинулся на сухостой и близится к жилым домам

Автомобиль выгорел полностью.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В Алматы загорелся автомобиль, от него пламя перекинулось на сухостой и идёт в сторону жилых домов, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомашина ВАЗ 21114 загорелась на участке автодороги по Момышулы, в южном направлении, ниже автоЦОНа. Причину возгорания должны озвучить в ДЧС Алматы.

Судя по видео в Instagram, пламя перекинулось на сухостой и идет в сторону жилого массива — микрорайонов «Шанырак-5» и «Трудовик».

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