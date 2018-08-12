В Алматы от загоревшейся машины огонь перекинулся на сухостой и близится к жилым домам
Автомобиль выгорел полностью.
Автомобиль выгорел полностью.
В Алматы загорелся автомобиль, от него пламя перекинулось на сухостой и идёт в сторону жилых домов, передает корреспондент Zakon.kz.
Автомашина ВАЗ 21114 загорелась на участке автодороги по Момышулы, в южном направлении, ниже автоЦОНа. Причину возгорания должны озвучить в ДЧС Алматы.
Судя по видео в Instagram, пламя перекинулось на сухостой и идет в сторону жилого массива — микрорайонов «Шанырак-5» и «Трудовик».