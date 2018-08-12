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09:04 (мск), источник: Восток Медиа

Трое приморцев пострадали от укусов очень опасных насекомых

Приморцев продолжают атаковать опасные насекомые. Накануне всего за сутки к спасателям обратились за помощью дважды, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, два вызова за сутки приняли в находкинском филиале ДВРПСО МЧС.

Шершни обустроили гнёзда на приусадебных участках в посёлках Врангель и Авангард.

«Люди попросили помощи. Трое человек уже пострадали от укусов опасных насекомых», — рассказали в ведомстве.

Дежурная смена Находкинского ПСО прибыла по указанным адресам, оказала первую помощь пострадавшим и, соблюдая меры предосторожности, провела работы по утилизации гнёзд шершней.

Специалисты заметили, что в этом году, как никогда много подобных обращений. За последние десять дней спасатели помогали избавиться от ос и шершней шесть раз. Гнезда опасных насекомых были обнаружены не только в частных владениях, но и на территории детского сада.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, как приморские спасатели помогли жителям села в Партизанском районе отбиться от диких пчёл. Из-за назойливых насекомых людям было страшно выходить на улицу. Позже опасные насекомые атаковали жителей улицы Садовой в Находке. Людям не давали проходу шершни, устроившие гнездо на территории одного из подворий. Неделю назад шершни атаковали здание детской библиотеки.

К слову, специалисты не советуют бороться с этими насекомыми самостоятельно, так как укус шершня, например, чреват аллергической реакцией, отёком, головокружением, нарушением сердечного ритма.

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