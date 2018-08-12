Трое приморцев пострадали от укусов очень опасных насекомых
Приморцев продолжают атаковать опасные насекомые. Накануне всего за сутки к спасателям обратились за помощью дважды, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Приморцев продолжают атаковать опасные насекомые. Накануне всего за сутки к спасателям обратились за помощью дважды, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации дальневосточного регионального
Шершни обустроили гнёзда на приусадебных участках в посёлках Врангель и Авангард.
«Люди попросили помощи. Трое человек уже пострадали от укусов опасных насекомых», — рассказали в ведомстве.
Дежурная смена Находкинского ПСО прибыла по указанным адресам, оказала первую помощь пострадавшим и, соблюдая меры предосторожности, провела работы по утилизации гнёзд шершней.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, как приморские спасатели помогли жителям села в Партизанском районе отбиться от диких пчёл.
К слову, специалисты не советуют бороться с этими насекомыми самостоятельно, так как укус шершня, например, чреват аллергической реакцией, отёком, головокружением, нарушением сердечного ритма.