Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Найден» пилот пропавшего малайзийского Boeing
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Алсу поздравила сына с днем рождения
В разных странах мира больше не хотят видеть туристов
Певицы, которые даже за деньги не смогли сделать карьеру
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
"Ведет себя не как мужик": Успенская рассказала о Киркорове
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
ВСУ: Подлодки Украины заставят РФ бросить силы в Черное море
Похудевшая на 40 кг Степаненко комментирует развод
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
07:16 (мск), источник: Интерфакс

ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Главное управления ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергает информацию о том, что осужденный Олег Сенцов покинул колонию, сообщили в воскресенье «Интерфаксу» в пресс-службе регионального ведомства.

«Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства. По его словам, Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку.

Ранее российская журналистка Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО — Салехарда поздно вечером в субботу вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О. Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ «по политическим мотивам». Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

Читайте также:

Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина бомбить Берлин
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте
Королевский поезд создали для туристов в Индии (фото)
Гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за развода
В Испании начали производить голубое вино
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь