ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Главное управления ФСИН России по
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Главное управления ФСИН России по
Ранее российская журналистка Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО — Салехарда поздно вечером в субботу вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов.
Как сообщалось,
Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ «по политическим мотивам». Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.
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