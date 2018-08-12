ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии

«Информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства. По его словам, Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку.

Ранее российская журналистка Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО — Салехарда поздно вечером в субботу вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О. Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.

Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ «по политическим мотивам». Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.