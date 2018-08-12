В Красноярске ищут пропавшего грибника на «Ниве»

Красноярца, ушедшего по грибы, не могут найти второй день. Как рассказали волонтеры красноярской организации «Поиск пропавших детей», Сергей Пирогов рано утром 11 августа уехал на автомобиле «Нива Шевроле» из дома на ул. Глинки в сторону Свищево.

С тех пор о нем нет никаких известий, телефон мужчины недоступен.

Сергею Пирогову 56 лет, рост 165−170 см, полного телосложения, волосы седые, усы седые, глаза голубые. На левой руке есть буква «с» возле большого пальца. Был одет в камуфляжный костюм и черные кеды.