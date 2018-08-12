Мошенники в СКО обманывают жителей при помощи популярных порталов и участия в розыгрышах

Полицейские отмечают: чеки и квитанции содержат сведения, открывающие хакерам доступ к персональным счетам потерпевших.

Чтобы добыть их, преступники используют широкий арсенал уловок. Самая распространенная — сообщение о «победе в лотерее».

Телефонный звонок с такой «радостной новостью» получил североказахстанец.

«Мне сказали, что телефон Samsung Galaxy S8 будет выслан мне при условии, что я перешлю 36 тысяч тенге “для оплаты налога” и перешлю фото квитанции. Сделать это следовало в течение 15 минут: якобы как победитель я участвовал еще в розыгрыше автомобиля, который будет проводиться в эфире радио “Ретро FM” в тот же день», — рассказал пострадавший.

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Из публикаций в СМИ мужчина был проинформирован, что таким образом обычно действуют мошенники. Информацию он решил проверить. Первым делом спросил контактные данные филиала фирмы в Петропавловске. Телефонный звонок позволил убедиться, что контакты ему назвали ложные. На сайте Samsung информация о розыгрыше призов отсутствовала, опровергли ее и на радио «Ретро FM».

«Даже если вы склонны довериться соблазнительному предложению, проверьте достоверность информации, на основании которой вас просят перечислить деньги и предоставить фото чека. Это — одна из основ безопасности в эпоху цифровых технологий», — комментирует начальник управления криминальной полиции ДВД СКО полковник полиции Петр Климов.

Кроме телефонных звонков, мошенники могут присылать аналогичные сообщения на электронную почту, sms или мобильные мессенджеры. Как правило, присутствует фактор ограниченного времени: решение будто бы нужно принять прямо сейчас.

Требование предоплаты — также один из признаков мошенничества, совершаемого при помощи ложных объявлений. Этот метод наиболее распространен: подавляющее большинство североказахстанцев, ставших жертвами сетевых преступников, перечисляли часть суммы за товар, найденный в социальных сетях, на популярных интернет-сервисах объявлений, таких, как Kolesa.kz, OLx.kz и т. д.