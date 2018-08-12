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08:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Погибшую в Приморье женщину просит опознать полиция

Женщину, которая была найдена погибшей 29 августа 2017 года, просит опознать полиция, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали специалисты, обгоревшее тело неопознанной женщины было найдено в лесном массиве в 250 метрах от трассы А-370 «Владивосток-Хабаровск».

Приметы: на вид 20−35 лет, рост 150−155 см, худощавого телосложения, размер головы — 50 см, волосы-русого цвета, частично отсутствуют зубы, размер обуви — 34−35 см, длина стопы — 19 см.

Была одета (предположительно): хлопчатобумажная рубашка в черно-серо-белую (сине-серо-белую) клетку, трикотажная футболка (майка) серого цвета, брюки (бриджи) синтетические черные.

Особые приметы: православный крестик из серебра с фрагментом веревки.

Эксперты составили прижизненный портрет женщины. Полиция Уссурийска просит граждан помочь в установлении личности погибшей.

Гражданам, обладающим информацией о личности погибшей, предлагают обращаться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, 17, кабинет 319 или по телефонам 020, 8 (4234)32−30−31.

Ирина Петрова.

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