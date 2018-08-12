Погибшую в Приморье женщину просит опознать полиция
Женщину, которая была найдена погибшей 29 августа 2017 года, просит опознать полиция, об этом DEITA. RU сообщили в
Женщину, которая была найдена погибшей 29 августа 2017 года, просит опознать полиция, об этом DEITA. RU сообщили в
Как рассказали специалисты, обгоревшее тело неопознанной женщины было найдено в лесном массиве в 250 метрах от трассы А-370 «Владивосток-Хабаровск».
Приметы: на вид 20−35 лет, рост 150−155 см, худощавого телосложения, размер головы — 50 см,
Была одета (предположительно): хлопчатобумажная рубашка в
Особые приметы: православный крестик из серебра с фрагментом веревки.
Эксперты составили прижизненный портрет женщины. Полиция Уссурийска просит граждан помочь в установлении личности погибшей.
Гражданам, обладающим информацией о личности погибшей, предлагают обращаться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, 17, кабинет 319 или по телефонам 020, 8 (4234)32−30−31.
Ирина Петрова.