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09:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Пограничники Хабаровского края нашли 700 таблеток запрещенного препарата

Контрабандный товар нарушители заказали через интернет.

Четырех контрабандистов задержали пограничники Хабаровского края. Нарушители пытались ввезти на территорию региона в общей сложности 700 таблеток, содержащих сильнодействующие вещества.

— Среди задержанных три жителя Хабаровска и один комсомольчанин. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что запрещенные препараты нарушители заказали через интернет. Товар отправили на Дальний Восток из республики Белоруссия. Обнаружили таблетки при обыске контрабандистов, — прокомментировали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Найденные препараты передали в лабораторию и эксперты подтвердили, что в образцах действительно есть сильнодействующие вещества, которые нельзя ввозить на территорию Российской Федерации. Против контрабандистов возбудили уголовные дела за незаконное перемещение запрещенных средств через государственную границу.

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