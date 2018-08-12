Пограничники Хабаровского края нашли 700 таблеток запрещенного препарата

— Среди задержанных три жителя Хабаровска и один комсомольчанин. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что запрещенные препараты нарушители заказали через интернет. Товар отправили на Дальний Восток из республики Белоруссия. Обнаружили таблетки при обыске контрабандистов, — прокомментировали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.