Пограничники Хабаровского края нашли 700 таблеток запрещенного препарата
Контрабандный товар нарушители заказали через интернет.
Контрабандный товар нарушители заказали через интернет.
Четырех контрабандистов задержали пограничники Хабаровского края. Нарушители пытались ввезти на территорию региона в общей сложности 700 таблеток, содержащих сильнодействующие вещества.
— Среди задержанных три жителя Хабаровска и один комсомольчанин. В результате
Найденные препараты передали в лабораторию и эксперты подтвердили, что в образцах действительно есть сильнодействующие вещества, которые нельзя ввозить на территорию Российской Федерации. Против контрабандистов возбудили уголовные дела за незаконное перемещение запрещенных средств через государственную границу.