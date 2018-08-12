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08:27 (мск), источник: Newtimes.kz

Элитная иномарка вылетела на обочину и сгорела в Алматы (ВИДЕО)

В паблике Instagram появилось видео, на котором автомобиль SRT лежит на боку с явными признаками горения, передает ИА «NewTimes.kz».

Как известно, ДТП произошло на пересечении улиц Абая и Байзакова, о пострадавших не сообщается.

«Он загорелся, его потушили», — говорит мужской голос за кадром.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

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