Элитная иномарка вылетела на обочину и сгорела в Алматы (ВИДЕО)
В паблике Instagram появилось видео, на котором автомобиль SRT лежит на боку с явными признаками горения, передает ИА «NewTimes.kz».
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В паблике Instagram появилось видео, на котором автомобиль SRT лежит на боку с явными признаками горения, передает ИА «NewTimes.kz».
Как известно, ДТП произошло на пересечении улиц Абая и Байзакова, о пострадавших не сообщается.
«Он загорелся, его потушили», — говорит мужской голос за кадром.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.