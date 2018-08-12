В Красноярске водитель иномарки погиб при столкновении со спецтехникой

В Красноярске при столкновении с уборочной машиной погиб водитель иномарки. Фотографии очевидцы разместили в социальной сети.

ДТП с участием уборочной машины и автомобиля Mazda произошло в ночь на 12 августа на улице Семафорная..

По данным ГИБДД, иномарка на скорости врезалась в спецтехнику. Водитель погиб на месте от полученных травм. 29-летний пассажир госпитализирован. Водитель уборочной машины не пострадал.

Обстоятельства аварии, в частности, скорость иномарки и состояние водителя в момент ДТП, выясняют сотрудники ГИБДД.