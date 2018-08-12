Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сбитый в Донбассе «Боинг» перепутали с российским самолетом
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
Пятнистая корова, морская сеть и другие нелепые платья звезд
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Богатая жизнь Рудковской сводит с ума россиянок - СМИ
Жена Збруева слепа: СМИ о судьбе жен актеров СССР
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
ВСУ: Подлодки Украины заставят РФ бросить силы в Черное море
Похудевшая на 40 кг Степаненко комментирует развод
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
08:44 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске водитель иномарки погиб при столкновении со спецтехникой

Смертельное ДТП произошло ночью на правом берегу.

В Красноярске при столкновении с уборочной машиной погиб водитель иномарки. Фотографии очевидцы разместили в социальной сети.

ДТП с участием уборочной машины и автомобиля Mazda произошло в ночь на 12 августа на улице Семафорная..

По данным ГИБДД, иномарка на скорости врезалась в спецтехнику. Водитель погиб на месте от полученных травм. 29-летний пассажир госпитализирован. Водитель уборочной машины не пострадал.

Обстоятельства аварии, в частности, скорость иномарки и состояние водителя в момент ДТП, выясняют сотрудники ГИБДД.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
На «Оке» от Байкала до Африки. Как сибиряки объехали полсвета на отечественном авто
ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Где находится самый известный цветочный тоннель в мире (фото)
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте
Чертова кухня: как создаются самые страшные книги в мире
Минобороны объяснило специфику подготовки летчиков Су-57
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь