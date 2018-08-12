Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ни за какие деньги»: Европа запретила Вайкуле ездить в Крым
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
«Ты всегда со мной»: Собчак опубликовала архивный снимок с отцом
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Ирина Горбачева кардинально сменила имидж
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
"Ведет себя не как мужик": Успенская рассказала о Киркорове
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Ирина Горбачева кардинально сменила имидж
Вера Брежнева в мини-шортах восхитила соцсети стройными ногами
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
16Лесные пожары в Греции
11:29 (мск), источник: ИА REGNUM

В омском летнем лагере отравились дети: проводится проверка

Из лагеря 10—11 августа в инфекционный стационар госпитализировали 10 детей.

В Омской области проводится проверка по факту пищевого отравления детей в летнем лагере. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 августа, в региональном следственном управлении СКР.

По предварительным данным следствия, 10 августа 10 детей в оздоровительном лагере «Юбиленый» почувствовали себя плохо. Их поместили в медучреждение, жизням детей не угрожает. Лагерь закрыт, остальных отдыхающих отправили по домам.

ЧП в лагере прокомментировал областной минздрав. В министерстве ИА REGNUM сообщили, что из детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» 10—11 августа в инфекционный стационар госпитализировали 10 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Медики и специалисты Роспотребнадзора проводят в лагере необходимые мероприятия. У госпитализированных детей взяли материал на исследование. Возбудитель вирусной кишечной инфекции (норовирус) не обнаружен, подчеркнули в минздраве.

По информации областного правительства, дети чувствуют себя хорошо, проявлений кишечной инфекции за время госпитализации не было. Однако сезон в лагере закрыли. За вывезенными детьми наблюдают педиатры.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2018 года года из-за кишечной инфекции временно приостановили деятельность омского детского лагеря «Солнечная поляна». Проверка выявила три случая заболевания острой кишечной инфекцией. Ещё несколько воспитанников оказались носителями норовируса.

Все новости региона
National Interest: Трамп толкает союзников США в объятия России и Китая
ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Россию обвинили в организации беспорядков в Шарлоттсвилле
Украина: у нас нет претензий к экипажу «Механика Погодина»
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Огромная дыра появилась на дороге в Новой Зеландии
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь