В омском летнем лагере отравились дети: проводится проверка

В Омской области проводится проверка по факту пищевого отравления детей в летнем лагере. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 августа, в региональном следственном управлении СКР.

По предварительным данным следствия, 10 августа 10 детей в оздоровительном лагере «Юбиленый» почувствовали себя плохо. Их поместили в медучреждение, жизням детей не угрожает. Лагерь закрыт, остальных отдыхающих отправили по домам.

ЧП в лагере прокомментировал областной минздрав. В министерстве ИА REGNUM сообщили, что из детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» 10—11 августа в инфекционный стационар госпитализировали 10 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Медики и специалисты Роспотребнадзора проводят в лагере необходимые мероприятия. У госпитализированных детей взяли материал на исследование. Возбудитель вирусной кишечной инфекции (норовирус) не обнаружен, подчеркнули в минздраве.

По информации областного правительства, дети чувствуют себя хорошо, проявлений кишечной инфекции за время госпитализации не было. Однако сезон в лагере закрыли. За вывезенными детьми наблюдают педиатры.