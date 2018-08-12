В омском летнем лагере отравились дети: проводится проверка
Из лагеря
Из лагеря
В Омской области проводится проверка по факту пищевого отравления детей в летнем лагере. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 августа, в региональном следственном управлении СКР.
По предварительным данным следствия, 10 августа 10 детей в оздоровительном лагере «Юбиленый» почувствовали себя плохо. Их поместили в медучреждение, жизням детей не угрожает. Лагерь закрыт, остальных отдыхающих отправили по домам.
ЧП в лагере прокомментировал областной минздрав. В министерстве ИА REGNUM сообщили, что из детского оздоровительного лагеря «Юбилейный»
По информации областного правительства, дети чувствуют себя хорошо, проявлений кишечной инфекции за время госпитализации не было. Однако сезон в лагере закрыли. За вывезенными детьми наблюдают педиатры.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2018 года года