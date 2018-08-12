10 человек ранены в результате стрельбы в Манчестере

За несколько часов до инцидента в Манчестере завершился Карибский карнавал. Выстрелы произошли у Клэрмонт Роуд в районе Мосс Сайд. «Жители и гости района, конечно, будут обеспокоены произошедшим. Мы выделим дополнительные силы для патрулирования этой территории сегодня утром и в ближайшие дни», — говорится в заявлении полиции.