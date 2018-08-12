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09:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

10 человек ранены в результате стрельбы в Манчестере

Десять человек получили ранения разной степени тяжести в результате стрельбы в британском Манчестере, сообщает местная полиция. Пострадавшие госпитализированы. Полиция ищет стрелявшего.

За несколько часов до инцидента в Манчестере завершился Карибский карнавал. Выстрелы произошли у Клэрмонт Роуд в районе Мосс Сайд. «Жители и гости района, конечно, будут обеспокоены произошедшим. Мы выделим дополнительные силы для патрулирования этой территории сегодня утром и в ближайшие дни», — говорится в заявлении полиции.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на полицию, жизни раненых, по предварительным данным, вне опасности.

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