СК начал проверку по факту аварийной посадки самолета По-2 в Иркутской области

Источник: Агентство «Москва»

Следственный комитет приступил к проверке аварийной посадки самолета По-2 в Нижнеудинском районе Иркутской области. Напомним, раритетное воздушное судно 1939 года выпуска совершало полет из Красноярска в село Нижняя Гутара. В результате жесткой посадки пострадали два человека — пилот и пассажирка.

По уточненной информации, самолет удачно совершил полет, однако на обратном пути произошло непредвиденное. Сразу после взлета судно потеряло управление и совершило аварийную посадку в лесу вблизи села Нижняя Гутара.

— Пилот получил травму ноги, у пассажира повреждена грудная клетка. Пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая помощь, — сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Проводится доследственная. На место происшествия выехала следственная группа. По результатам проверки будет принято решение.