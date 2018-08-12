СК начал проверку по факту аварийной посадки самолета По-2 в Иркутской области
На место выехали следовали.
На место выехали следовали.
Следственный комитет приступил к проверке аварийной посадки самолета По-2 в Нижнеудинском районе Иркутской области. Напомним, раритетное воздушное судно 1939 года выпуска совершало полет из Красноярска в село Нижняя Гутара. В результате жесткой посадки пострадали два человека — пилот и пассажирка.
По уточненной информации, самолет удачно совершил полет, однако на обратном пути произошло непредвиденное. Сразу после взлета судно потеряло управление и совершило аварийную посадку в лесу вблизи села Нижняя Гутара.
— Пилот получил травму ноги, у пассажира повреждена грудная клетка. Пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая помощь, — сообщили в
Проводится доследственная. На место происшествия выехала следственная группа. По результатам проверки будет принято решение.
Уточним, что за штурвалом самолета был опытный 48-летний пилот из Красноярска. Сам самолет, несмотря на то, что ему более 70 лет, в прекрасном техническом состоянии. По-2 — участник многочисленных авиашоу, на нем совершали полеты на расстояние 5 тысяч километров.