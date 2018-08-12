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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

СК начал проверку по факту аварийной посадки самолета По-2 в Иркутской области

На место выехали следовали.

Источник: Агентство «Москва»

Следственный комитет приступил к проверке аварийной посадки самолета По-2 в Нижнеудинском районе Иркутской области. Напомним, раритетное воздушное судно 1939 года выпуска совершало полет из Красноярска в село Нижняя Гутара. В результате жесткой посадки пострадали два человека — пилот и пассажирка.

По уточненной информации, самолет удачно совершил полет, однако на обратном пути произошло непредвиденное. Сразу после взлета судно потеряло управление и совершило аварийную посадку в лесу вблизи села Нижняя Гутара.

— Пилот получил травму ноги, у пассажира повреждена грудная клетка. Пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая помощь, — сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Проводится доследственная. На место происшествия выехала следственная группа. По результатам проверки будет принято решение.

Уточним, что за штурвалом самолета был опытный 48-летний пилот из Красноярска. Сам самолет, несмотря на то, что ему более 70 лет, в прекрасном техническом состоянии. По-2 — участник многочисленных авиашоу, на нем совершали полеты на расстояние 5 тысяч километров.

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