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10:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на тепловозоремонтном заводе произошел пожар

Огонь тушили 53 человека.

Источник: РИА "Воронеж"

Производственные помещения тепловозоремонтного завода на улице Свердлова загорелись вечером в субботу, 11 августа. Причина ЧП устанавливается, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, огонь повредил кровлю в ремонтном цехе на площади 10 кв. м. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 18:41. На место выехало несколько пожарных расчетов. Пожар тушили 53 человека и 16 единиц техники. Работников завода не эвакуировали. С огнем удалось справиться к 19:07.

Воронежский тепловозоремонтный завод горел в феврале 2017 года — тогда причиной ЧП стало короткое замыкание. В январе 2016 года в результате очередного пожара сгорела кровля производственного помещения. В 2014 году при пожаре на заводе сгорела обшивка тепловоза.

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