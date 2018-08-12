В Воронеже на тепловозоремонтном заводе произошел пожар
Огонь тушили 53 человека.
Огонь тушили 53 человека.
Производственные помещения тепловозоремонтного завода на улице Свердлова загорелись вечером в субботу, 11 августа. Причина ЧП устанавливается, сообщила
Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 18:41. На место выехало несколько пожарных расчетов. Пожар тушили 53 человека и 16 единиц техники. Работников завода не эвакуировали. С огнем удалось справиться к 19:07.
Воронежский тепловозоремонтный завод горел в феврале 2017 года — тогда причиной ЧП стало короткое замыкание. В январе 2016 года в результате очередного пожара сгорела кровля производственного помещения. В 2014 году при пожаре на заводе сгорела обшивка тепловоза.