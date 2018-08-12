В Воронеже на тепловозоремонтном заводе произошел пожар

Источник: РИА "Воронеж"

Производственные помещения тепловозоремонтного завода на улице Свердлова загорелись вечером в субботу, 11 августа. Причина ЧП устанавливается, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, огонь повредил кровлю в ремонтном цехе на площади 10 кв. м. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 18:41. На место выехало несколько пожарных расчетов. Пожар тушили 53 человека и 16 единиц техники. Работников завода не эвакуировали. С огнем удалось справиться к 19:07.