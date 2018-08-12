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11:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Тройное ДТП с погибшими и ранеными произошло на трассе Ростов-Волгодонск

Тройное ДТП произошло в субботу вечером, 11 августа, на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

По предварительной информации, 19-летний водитель «ВАЗ-2115» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. От удара автобус развернуло, и он оказался на встречной полосе.

Водитель микроавтобуса Ford Transit не успел уклониться, врезался в ПАЗ.

В больницу доставлены трое — предполагаемый виновник аварии и его пассажир, а также водитель автобуса.

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