Тройное ДТП с погибшими и ранеными произошло на трассе Ростов-Волгодонск

Источник: Аргументы и факты

В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

По предварительной информации, 19-летний водитель «ВАЗ-2115» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. От удара автобус развернуло, и он оказался на встречной полосе.

Водитель микроавтобуса Ford Transit не успел уклониться, врезался в ПАЗ.