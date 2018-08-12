Тройное ДТП с погибшими и ранеными произошло на трассе Ростов-Волгодонск
Тройное ДТП произошло в субботу вечером, 11 августа, на трассе
Тройное ДТП произошло в субботу вечером, 11 августа, на трассе
В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы.
По предварительной информации, 19-летний водитель «ВАЗ-2115» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. От удара автобус развернуло, и он оказался на встречной полосе.
Водитель микроавтобуса Ford Transit не успел уклониться, врезался в ПАЗ.
В больницу доставлены трое — предполагаемый виновник аварии и его пассажир, а также водитель автобуса.