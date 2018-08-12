В Бугульминском районе РТ в ДТП пострадали шесть человек, из них трое детей
(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В Бугульминском районе РТ в ДТП пострадали шесть человек, из них трое детей, сообщили в
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(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В Бугульминском районе РТ в ДТП пострадали шесть человек, из них трое детей, сообщили в
В субботу вечером на трассе М5 возле села Ключевка лоб в лоб столкнулись «Шкода» и «Форд Фокус».
Всего в столкнувшихся авто находилось восемь человек, шестеро из них получили различные травмы. Пострадавших доставили в ЦРБ Бугульмы. Подробности аварии уточняются.