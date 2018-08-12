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11:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Бугульминском районе РТ в ДТП пострадали шесть человек, из них трое детей

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). В Бугульминском районе РТ в ДТП пострадали шесть человек, из них трое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В субботу вечером на трассе М5 возле села Ключевка лоб в лоб столкнулись «Шкода» и «Форд Фокус».

Всего в столкнувшихся авто находилось восемь человек, шестеро из них получили различные травмы. Пострадавших доставили в ЦРБ Бугульмы. Подробности аварии уточняются.

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