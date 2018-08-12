Mercedes протаранил киоски с людьми в Новосибирске. Есть жертвы
НОВОСИБИРСК, 12 августа, ФедералПресс. Серьезное
НОВОСИБИРСК, 12 августа, ФедералПресс. Серьезное
Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Новосибирске. Инцидент произошел в Октябрьском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes влетел в торговые киоски напротив дома 62 по улице Никитина. Об этом сообщает сайт регионального ГУ МВД.
В результате ДТП погиб мужчина. Его личность в данным момент устанавливается. Водитель иномарки, его пассажир и работник киоска были госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.
«ФедералПресс» ранее сообщал, что 10 августа на 37-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в районе Чистых ключей произошла крупная авария с участием пассажирского микроавтобуса. В результате ДТП пострадали двенадцать человек, среди которых один несовершеннолетний ребенок.