Mercedes протаранил киоски с людьми в Новосибирске. Есть жертвы

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Новосибирске. Инцидент произошел в Октябрьском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes влетел в торговые киоски напротив дома 62 по улице Никитина. Об этом сообщает сайт регионального ГУ МВД.

В результате ДТП погиб мужчина. Его личность в данным момент устанавливается. Водитель иномарки, его пассажир и работник киоска были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.