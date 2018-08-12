Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых россиян
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Пятнистая корова, морская сеть и другие нелепые платья звезд
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Пятнистая корова, морская сеть и другие нелепые платья звезд
Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
16Лесные пожары в Греции
11:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Mercedes протаранил киоски с людьми в Новосибирске. Есть жертвы

НОВОСИБИРСК, 12 августа, ФедералПресс. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня рано утром в Новосибирске.

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Новосибирске. Инцидент произошел в Октябрьском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes влетел в торговые киоски напротив дома 62 по улице Никитина. Об этом сообщает сайт регионального ГУ МВД.

В результате ДТП погиб мужчина. Его личность в данным момент устанавливается. Водитель иномарки, его пассажир и работник киоска были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

«ФедералПресс» ранее сообщал, что 10 августа на 37-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в районе Чистых ключей произошла крупная авария с участием пассажирского микроавтобуса. В результате ДТП пострадали двенадцать человек, среди которых один несовершеннолетний ребенок.

Все новости региона
Крутое пике для Цыденова. В Бурятии началась затяжная электоральная гонка
ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Россию обвинили в организации беспорядков в Шарлоттсвилле
Украина: у нас нет претензий к экипажу «Механика Погодина»
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Огромная дыра появилась на дороге в Новой Зеландии
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Эрдоган заявил о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь