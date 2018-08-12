Под Воронежем иномарка сбила 14-летнего пешехода: погиб водитель
Мальчик попал в больницу.
Мальчик попал в больницу.
Водитель Ford Mondeo сбил 14-летнего пешехода у села Богоявленовка в Семилукском районе в 19:10 субботы, 11 августа. После столкновения иномарка опрокинулась в кювет, сообщила
По предварительны данным, мужчина не справился с управлением,
По факту ДТП проводится проверка.
Всего за сутки 11 августа автоинспекторы зарегистрировали 108 ДТП, из них в областном центре — 57, на федеральных трассах — 23, в районах области — 28. В шести авариях пострадали семь человек, ещё двое погибли.