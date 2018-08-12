Под Воронежем иномарка сбила 14-летнего пешехода: погиб водитель

Водитель Ford Mondeo сбил 14-летнего пешехода у села Богоявленовка в Семилукском районе в 19:10 субботы, 11 августа. После столкновения иномарка опрокинулась в кювет, сообщила пресс-служба управления МВД по Воронежской области. В результате ДТП погиб 35-летний водитель легковушки — житель Семилук.

По предварительны данным, мужчина не справился с управлением, из-за чего наехал на пешехода и допустил опрокидывание авто в кювет. Мальчик из села Губарево выжил, но получил травмы и попал в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.