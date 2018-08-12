Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол

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Как говорится в официальном заявлении жены писателя, он умер у себя дома в Лондоне в окружении любящих людей.

Найпол родился в Тринидаде и Тобаго в 1932 году. В 1971 году получил Букеровскую премию за книгу «В подвешенном состоянии» (In a Free State). Позже этот роман вошел в список лучших произведений десятилетия.

В 2001 году писателю вручили Нобелевскую премию с формулировкой за «непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято».

​"Всю жизнь мы спорили с ним о политике, о литературе, и сейчас мне так грустно, будто я потерял любимого старшего брата. Покойся с миром, Видиа, — написал писатель Салман Рушди.