В Казани мужчина решил сбежать из больницы через крышу, упал и снова попал в больницу

Как сообщил порталу ProKazan.ru народный корреспондент, пациент городской больницы № 11 решил сбежать домой через крышу. Мужчина поднялся наверх, но не удержал равновесия и упал вниз.

— Мужики вышли курить и услышали звук, будто кто-то упал, — рассказывает народный корреспондент. — Оказалось, что пациент вылез из окна на крышу и упал на ограждение, повредив крышу.