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12:15 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани мужчина решил сбежать из больницы через крышу, упал и снова попал в больницу

Инцидент произошел в воскресенье около 9.20 утра на улице Максимова.

Как сообщил порталу ProKazan.ru народный корреспондент, пациент городской больницы № 11 решил сбежать домой через крышу. Мужчина поднялся наверх, но не удержал равновесия и упал вниз.

 — Мужики вышли курить и услышали звук, будто кто-то упал, — рассказывает народный корреспондент. — Оказалось, что пациент вылез из окна на крышу и упал на ограждение, повредив крышу.

По злой иронии судьбы, пациента, пытавшегося сбежать из больницы, отвезли в больницу. Правда, в другую — в Городскую клиническую больницу № 7. Сбежать из нее уже не получится.

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