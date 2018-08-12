В Казани мужчина решил сбежать из больницы через крышу, упал и снова попал в больницу
Инцидент произошел в воскресенье около 9.20 утра на улице Максимова.
Инцидент произошел в воскресенье около 9.20 утра на улице Максимова.
Как сообщил порталу ProKazan.ru народный корреспондент, пациент городской больницы № 11 решил сбежать домой через крышу. Мужчина поднялся наверх, но не удержал равновесия и упал вниз.
— Мужики вышли курить и услышали звук, будто
По злой иронии судьбы, пациента, пытавшегося сбежать из больницы, отвезли в больницу. Правда, в другую — в Городскую клиническую больницу № 7. Сбежать из нее уже не получится.