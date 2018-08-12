В Калининграде с моста упал человек
В областном центре в субботу произошло ЧП у Рыбной деревни, для помощи пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает в воскресенье региональное управление МЧС.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В областном центре в субботу произошло ЧП у Рыбной деревни, для помощи пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает в воскресенье региональное управление МЧС.
По информации МЧС, с «Юбилейного» моста в Преголю упал человек.
Пострадавший не смог выбраться самостоятельно, очевидцы обратились в экстренные службы.