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12:09 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде с моста упал человек

В областном центре в субботу произошло ЧП у Рыбной деревни, для помощи пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает в воскресенье региональное управление МЧС.

По информации МЧС, с «Юбилейного» моста в Преголю упал человек.

Пострадавший не смог выбраться самостоятельно, очевидцы обратились в экстренные службы.

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