В Астане из-за пожара на кухне эвакуировали шесть человек

Вызов поступил в 13−49. В районе «Сарыарка» на улице Есенберлина в кухонном помещении произошло горение мебели и бытовой техники на площади 17 кв. м.

Пожар был локализован в 14−00 и ликвидирован в 14−06. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 6 человек (из них 1 ребенок). Причина пожара устанавливается.