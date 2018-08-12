В Астане из-за пожара на кухне эвакуировали шесть человек
В воскресенье, 12 августа, в Астане произошел пожар на кухне в жилой квартире, передает Zakon.kz со ссылкой на
В воскресенье, 12 августа, в Астане произошел пожар на кухне в жилой квартире, передает Zakon.kz со ссылкой на
Вызов поступил в 13−49. В районе «Сарыарка» на улице Есенберлина в кухонном помещении произошло горение мебели и бытовой техники на площади 17 кв. м.
Пожар был локализован в 14−00 и ликвидирован в 14−06. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 6 человек (из них 1 ребенок). Причина пожара устанавливается.
На вызов выезжали 17 пожарных и 5 ед. техники Службы пожаротушения г. Астана.