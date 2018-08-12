Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых россиян
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Сын Сергея Лазарева решил стать гитаристом
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Пятнистая корова, морская сеть и другие нелепые платья звезд
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
Май Абрикосов разоблачил обман жены Гогена Солнцева
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
12:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Зеленодольском районе Татарстана

(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Под Зеленодольском при столкновении легковушек пострадали три человека и один погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В субботу днем возле села Мизиново лоб в лоб столкнулись «Киа» и «Лада Веста».

В результате водитель иномарки скончался, двух пассажирок «Лады» госпитализировали с ушибами и ссадинами в Нурлатскую больницу, а водитель отечественного авто отделался травмой живота и ушибом руки.

На месте ДТП работали пожарные из Свияжска и сотрудники ПСЧ № 154.

Все новости региона
Экс-защитник «Рубина» Кузьмин объявил о завершении карьеры
ФСИН опровергла информацию об отъезде Сенцова из колонии
Пожить на острове в Греции предложили любителям кошек
На Украине отказались от претензий к экипажу «Механика Погодина»
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Россию обвинили в организации беспорядков в США
Огромная дыра появилась на дороге в Новой Зеландии
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Спорт
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем» Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь