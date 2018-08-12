Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Зеленодольском районе Татарстана
(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Под Зеленодольском при столкновении легковушек пострадали три человека и один погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). Под Зеленодольском при столкновении легковушек пострадали три человека и один погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в
В субботу днем возле села Мизиново лоб в лоб столкнулись «Киа» и «Лада Веста».
В результате водитель иномарки скончался, двух пассажирок «Лады» госпитализировали с ушибами и ссадинами в Нурлатскую больницу, а водитель отечественного авто отделался травмой живота и ушибом руки.
На месте ДТП работали пожарные из Свияжска и сотрудники ПСЧ № 154.