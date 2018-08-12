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11:54 (мск), источник: РИАЦ

В Тракторозаводском районе велосипедист попал под колеса автобуса

ДТП произошло в субботу днем на улице Шурухина.

По предварительным данным, 55-летний велосипедист при перестроении с крайнего правого ряда в левый ряд, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом «Волжанин», под управлением 67-летнего водителя.

В результате аварии велосипедист с травмами доставлен в медицинское учреждение.

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