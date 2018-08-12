В Тракторозаводском районе велосипедист попал под колеса автобуса
ДТП произошло в субботу днем на улице Шурухина.
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ДТП произошло в субботу днем на улице Шурухина.
По предварительным данным, 55-летний велосипедист при перестроении с крайнего правого ряда в левый ряд, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом «Волжанин», под управлением 67-летнего водителя.
В результате аварии велосипедист с травмами доставлен в медицинское учреждение.