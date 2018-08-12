В Ростовской области иномарка свалилась с моста
В городе Новочеркасск Ростовской области с одного из мостов упал легковой автомобиль Hyundai Accent. Об этом сообщает сетевое издание DonDay.
В городе Новочеркасск Ростовской области с одного из мостов упал легковой автомобиль Hyundai Accent. Об этом сообщает сетевое издание DonDay.
Водитель вывернул руль, чтобы уйти от столкновения с другой машиной, и поехал в сторону «встречки», однако там ехал автобус. После этого он вывернул машину в правый кювет. Легковушка свалилась с дороги и проехала по насыпи вниз.
Пострадавших в результате аварии нет, однако Hyundai Accent получил механические повреждения.