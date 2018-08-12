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12:24 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области иномарка свалилась с моста

В городе Новочеркасск Ростовской области с одного из мостов упал легковой автомобиль Hyundai Accent. Об этом сообщает сетевое издание DonDay.

Водитель вывернул руль, чтобы уйти от столкновения с другой машиной, и поехал в сторону «встречки», однако там ехал автобус. После этого он вывернул машину в правый кювет. Легковушка свалилась с дороги и проехала по насыпи вниз.

Пострадавших в результате аварии нет, однако Hyundai Accent получил механические повреждения.

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