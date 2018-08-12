В Москве завели дело на мужчину, ранившего двух полицейсих

Ранее сообщалось, что ночью 11 августа в полицию поступила информация о попытке кражи из магазина по адресу Волгоградский проспект 105. Там располагается круглосуточный продуктовый магазин.

Во время задержания мужчина оказал сопротивление и нанес двум сотрудникам правопорядка раны острым предметом. Полицейские применили табельное оружие. Они и нападавший были госпитализированы в больницу. Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве по факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье… «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти», — говорится в сообщении.