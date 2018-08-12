Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
«Ты всегда со мной»: Собчак опубликовала архивный снимок с отцом
Медведева оконфузилась с русским языком: соцсети отреагировали
Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Порошенко поздравил крымчан и допустил 3 ошибки - СМИ
Жена Збруева слепа: СМИ о судьбе жен актеров СССР
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
Японская порно-актриса возмутила китайцев галстуком - фото
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13:03 (мск), источник: РИА Новости

В Москве завели дело на мужчину, ранившего двух полицейсих

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, который ранил двух сотрудников полиции в ходе его задержания на юго-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что ночью 11 августа в полицию поступила информация о попытке кражи из магазина по адресу Волгоградский проспект 105. Там располагается круглосуточный продуктовый магазин.

Во время задержания мужчина оказал сопротивление и нанес двум сотрудникам правопорядка раны острым предметом. Полицейские применили табельное оружие. Они и нападавший были госпитализированы в больницу. Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве по факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье… «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения разрешения врачей с правонарушителем будут проведены следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

В Москве на Волгоградском проспекте неизвестный ранил ножом полицейского
Во время загрузки произошла ошибка.
11:12 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
 Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность
НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт
США обвинили Россию в затягивании конфликта в Донбассе
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
НАСА запустило миссию к Солнцу со второй попытки
Россию обвинили в организации беспорядков в Шарлоттсвилле
В Испании «черных» арендодателей ловят благодаря полотенцам
Огромная дыра появилась на дороге в Новой Зеландии
Шойгу напомнил немцам об истории разговоров с позиции силы
Спорт
«Галатасарай» хочет Дзюбу. Трансферы и слухи дня По информации СМИ, представитель Дзюбы был приглашен на переговоры в Стамбул. Источник отмечает, что также не исключен вариант с переходом форварда «Зенита» в «Бешикташ»
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь