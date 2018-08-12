«Жаль, день ВДВ прошел!»: в Ростове-на-Дону на Северном забил коммунальный фонтан

В Севером жилом массиве на пересечении бульвара Комарова и проспекта Космонавтов забил гейзер. Видео, на котором видны впечатляющие масштабы ЧП, опубликовал один из пользователей.

Народ в комментариях негодует от увиденного. Как рассказали местные жители, это не первое ЧП за сутки. Так, днем субботы, 11 августа, на улице Комарова возле школ № 104 и гимназии 76 уже разлилась коммунальная река. Только после звонков горожан в выходной день Единую диспетчерскую ЖКХ Ростовской области, рабочие приехали на место, чтобы ликвидировать последствия.