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12:33 (мск), источник: Комсомольская правда

«Жаль, день ВДВ прошел!»: в Ростове-на-Дону на Северном забил коммунальный фонтан

В ночь на воскресенье, 12 августа, в Ростове-на-Дону произошло коммунальное ЧП.

В Севером жилом массиве на пересечении бульвара Комарова и проспекта Космонавтов забил гейзер. Видео, на котором видны впечатляющие масштабы ЧП, опубликовал один из пользователей.

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Народ в комментариях негодует от увиденного. Как рассказали местные жители, это не первое ЧП за сутки. Так, днем субботы, 11 августа, на улице Комарова возле школ № 104 и гимназии 76 уже разлилась коммунальная река. Только после звонков горожан в выходной день Единую диспетчерскую ЖКХ Ростовской области, рабочие приехали на место, чтобы ликвидировать последствия.

Кто-то пишет, что в их домах отключили горячую воду. Другой пользователь пошутил: «Жаль, день ВДВ прошел!». Мол, чего зря добру-то пропадать.

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