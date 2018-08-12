Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна возник новый конфликт
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Бузова, Барановская и Чехова поддержали Риту Дакоту
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Японская порно-актриса возмутила китайцев галстуком - фото
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
21:54 (мск), источник: РИА Крым

В двух ДТП возле Феодосии пострадали 14 человек, среди них четыре ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости Крым. В двух серьезных ДТП, которые произошли утром на керченской трассе в районе Феодосии, погиб один человек и еще 14 пострадали, в том числе дети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя крымского управления МВД Ольгу Богославскую.

Ранее МЧС сообщало, что обе аварии произошли утром в воскресенье на трассе Симферополь — Керчь. Три машины столкнулись за пределами села Насыпное, два автомобиля — в поселке Приморское.

«Рядом с Насыпным, предварительно, водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Dodge. Всего в результате ДТП пострадали восемь человек, из них двое детей», — сказала Богославская.

По ее словам, в районе поселка Приморский автомобили также врезались лоб в лоб. «Автомобиль Geely выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Chery. В автомобиле Chery пострадало пять человек, из них двое детей, в автомобиле Geely один пассажир погиб и один человек пострадал», — сказала в МВД.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Все новости региона
 В море у берегов Алушты выловили утопленника
Без ларечников и с новым променадом: какой будет набережная Терешковой в Евпатории
США обвинили Россию в затягивании конфликта в Донбассе
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Роналдо госпитализирован на Ибице
В горах Алтая туристы терпят бедствие
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Спорт
Убийственный удар в девятку нокаутировал «Локомотив» в Оренбурге "Локо" не забивает даже со Смоловым
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь