В двух ДТП возле Феодосии пострадали 14 человек, среди них четыре ребенка

Ранее МЧС сообщало, что обе аварии произошли утром в воскресенье на трассе Симферополь — Керчь. Три машины столкнулись за пределами села Насыпное, два автомобиля — в поселке Приморское.

«Рядом с Насыпным, предварительно, водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Dodge. Всего в результате ДТП пострадали восемь человек, из них двое детей», — сказала Богославская.

По ее словам, в районе поселка Приморский автомобили также врезались лоб в лоб. «Автомобиль Geely выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Chery. В автомобиле Chery пострадало пять человек, из них двое детей, в автомобиле Geely один пассажир погиб и один человек пострадал», — сказала в МВД.