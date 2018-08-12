В Румынии с рельсов сошел грузовой поезд
В Румынии с рельсов сошел грузовой поезд. Пострадавших нет. Железнодорожная авария случилась у города Крайовы, на юге страны. Поезд принадлежит частной компании.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Румынии с рельсов сошел грузовой поезд. Пострадавших нет. Железнодорожная авария случилась у города Крайовы, на юге страны. Поезд принадлежит частной компании.
Поезд принадлежит частной компании. С рельсов сошли семь из 23-х вагонов.
Известно, что состав перевозил биотопливо. Участок путей, где произошла авария, перекрыт. Ведется следствие.