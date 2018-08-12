В Румынии с рельсов сошел грузовой поезд

В Румынии с рельсов сошел грузовой поезд

В Румынии с рельсов сошел грузовой поезд. Пострадавших нет. Железнодорожная авария случилась у города Крайовы, на юге страны. Поезд принадлежит частной компании.