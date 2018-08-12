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13:15 (мск), источник: Publika.md

В Румынии с рельсов сошел грузовой поезд

В Румынии с рельсов сошел грузовой поезд. Пострадавших нет. Железнодорожная авария случилась у города Крайовы, на юге страны. Поезд принадлежит частной компании.

Поезд принадлежит частной компании. С рельсов сошли семь из 23-х вагонов.

Известно, что состав перевозил биотопливо. Участок путей, где произошла авария, перекрыт. Ведется следствие.

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