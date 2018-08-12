В Курганинске ищут двух пропавших подростков

Жительница Курганинского района сообщила в полицию о том, что утром 11 августа ее 15-летняя дочь и 14-летний сын ушли из дома и не вернулись.

В настоящее время отрабатываются места возможного нахождения подростков. По имеющейся у полицейских информации несовершеннолетние могут направляться на попутном транспорте в Тимашевский район, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пропавшие подростки Никита и Анастасия Вороновы. Никита был одет в темно-синий спортивный костюм и шлепанцы, его сестра — в синюю джинсовую куртку, темные джинсы, у нее был зеленый рюкзак.