В Курганинске ищут двух пропавших подростков
Задействованы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы.
Задействованы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы.
Жительница Курганинского района сообщила в полицию о том, что утром 11 августа ее 15-летняя дочь и 14-летний сын ушли из дома и не вернулись.
В настоящее время отрабатываются места возможного нахождения подростков. По имеющейся у полицейских информации несовершеннолетние могут направляться на попутном транспорте в Тимашевский район, сообщает «Югополису»
Пропавшие подростки Никита и Анастасия Вороновы. Никита был одет в
Всех, кто