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14:35 (мск), источник: Югополис

В Курганинске ищут двух пропавших подростков

Задействованы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы.

Жительница Курганинского района сообщила в полицию о том, что утром 11 августа ее 15-летняя дочь и 14-летний сын ушли из дома и не вернулись.

В настоящее время отрабатываются места возможного нахождения подростков. По имеющейся у полицейских информации несовершеннолетние могут направляться на попутном транспорте в Тимашевский район, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пропавшие подростки Никита и Анастасия Вороновы. Никита был одет в темно-синий спортивный костюм и шлепанцы, его сестра — в синюю джинсовую куртку, темные джинсы, у нее был зеленый рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетних, просят позвонить по телефонам: 02, 2 (861−47) 2−55−44 или +7 (952) 841−50−56, +7 (918) 325−24−73.

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В Курганинске ищут двух пропавших подростков
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