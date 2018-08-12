В Москве пресекли деятельность банды, планировавшей нападение на коммерсанта

«В начале августа в правоохранительные органы Москвы поступила информация о том, что на территории города действует преступная, разбойничья группа», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, поступила информация о готовящемся нападении на коммерсанта, которого преступники планировали отравить сильнодействующим препаратом для получения доступа к его счетам.

В ходе оперативных мероприятий в минувшую субботу был задержан один из участников банды, уроженец Подмосковья 1997 года рождения, который дал признательные показания и раскрыл личности своих подельников, рассказал источник. «Еще три члена банды были задержаны позднее в тот же день в квартире на улице Профсоюзная», — добавил он.

При задержании у них был изъят арсенал оружия и большое количество патронов, в том числе пистолеты, пистолеты-пулеметы, автомат, различное травматическое оружие.